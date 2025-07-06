Bloomberg: Германия передала Украине четверть своих систем Patriot 6.07.2025, 8:41

Берлин ведет по этому вопросу переговоры с США.

Германия ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о поставках Украине по меньшей мере двух дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы обсудить, в частности, как предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. Чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал изданию, что правительство Мерца готово поставить Украине две дополнительные системы Patriot, включая ракеты-перехватчики. Также Германия готова покрыть все расходы на поставки.

По словам чиновника, поставки станут возможными благодаря двустороннему соглашению между Германией и США. Он добавил, что такое соглашение Берлин предложил Вашингтону еще несколько недель назад. Решение теперь за главой Пентагона Питом Хегсетом.

«Германия уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы США передали Украине по крайней мере еще один комплекс Patriot, чтобы помочь закрыть пробел в системе противовоздушной обороны, поскольку Россия усиливает шквал атак. Вместе с требованием к странам-членам НАТО платить больше за собственную оборону, Трамп призвал европейские страны взять на себя большую часть бремени по оказанию военной поддержки Украине. Противовоздушная оборона стала более насущной для Киева, чьи запасы исчерпываются по мере того, как Москва усиливает свои атаки на украинские города», – говорится в материале.

Представитель Мерца Штефан Корнелиус, говоря о том, ведет ли немецкое правительство переговоры с США относительно такого соглашения, сказал, что есть «разные способы» удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне:

«Я могу сказать, что по этому поводу действительно происходят интенсивные дискуссии».

Издание добавляет, что 14-15 июля министр обороны Германии Борис Писториус совершит визит в Вашингтон, где проведет переговоры с американским коллегой. По словам представителя оборонного ведомства, системы Patriot тоже будут на повестке дня.

«На сегодняшний день Германия отправила в Украину три системы Patriot из собственных запасов. Это составляет четверть арсенала Берлина, и это большая доля собственных батарей Patriot, чем США отправили в Киев. Германия также предложила возглавить совместные проекты Европейского Союза по противовоздушной обороне, наземным и морским системам по мере того, как блок наращивает собственное военное сдерживание российской агрессии», – констатирует Bloomberg.

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