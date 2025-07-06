«Партия Америки»: Маск раскрыл подробности своего политического проекта
- 6.07.2025, 8:59
Главная задача — «вернуть американцам свободу».
Миллиардер Илон Маск объявил о создании собственного политического проекта – «Партии Америки». Это произошло после того, как он в день независимости США 4 июля опубликовал опрос о появлении еще одной политсилы.
Уже 5 июля в соцсети X Маск рассказал, что в соотношение 2 к 1 американцы хотят новую политическую партию. Он пообещал, что они ее получают, и это будет The America Party («Партия Америки»).
«В соотношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда речь идет о банкротстве нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам вашу свободу», – написал бизнесмен.
В голосовании Маска по созданию новой партии приняло участие более 1,2 млн пользователей X. «За» проголосовали 65,4% опрошенных, «против» – 34,6%.
Также Маск хочет покончить с мнимой двухпартийностью, потому что, по его словам, Америка живет не в демократии, а в однопартийной системе. В другом посте он поделился картинкой двуглавой змеи, которую назвал «унипартийность», и написал: «Да».