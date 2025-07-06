Названы лучшие продукты для снижения давления
- 6.07.2025, 9:08
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Уникальная еда.
Высокое кровяное давление (гипертония) сейчас донимает многих украинцев. По статистическим данным Минздрава, гипертоническая болезнь поражает 30% людей, живущих в городах, и 36% жителей сельской местности.
Один человек из десяти имеет повышенное давление в возрасте от 20 до 40 лет и пять человек из десяти в возрасте от 50-60 лет. Это заболевание донимает не только украинцев. В мире каждый третий взрослый имеет гипертонию.
Кровяное давление следует контролировать, так как повышенное давление чревато инсультами, инфарктами и другими опасными недугами. Так что гипертоникам, кроме лекарств для снижения давления, следует обратить внимание на диету и образ жизни, пишет ТСН.
Продукты, которые помогут контролировать высокое кровяное давление
Лиственная зелень
Капуста, шпинат богаты калием, который помогает сбалансировать уровень натрия в организме, а следовательно, благоприятно влияют на здоровье сердца.
Ягоды
Ягоды тоже могут помочь вашему сердцу. Клубника, черника и малина имеют высокое содержание антиоксидантов, в частности флавоноидов, способных снижать артериальное давление.
Цельные зерна
Цельнозерновые продукты являются еще одним полезным для сердца продуктом. Диетологи рекомендуют, в частности, овес, содержащий растворимую клетчатку, что может помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.
Бананы
Этот фрукт — еще один замечательный источник калия, который балансирует содержание натрия.
Жирная рыба
Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины также помогут сердцу. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают воспаление и снижают артериальное давление.
Свекла
Свекла также эффективна для контроля АД. Она содержит нитраты, которые могут помочь расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровоток.
Чеснок
Несмотря на сильный запах, у чеснока есть преимущества для здоровья. Он известен, в частности, своей способностью повышать уровень оксида азота, что помогает расслабить кровеносные сосуды.
Фасоль и бобовые
Фасоль, чечевица, нут являются отличными источниками клетчатки и растительного белка. Исследования показали связь потребления бобовых с понижением систолического и диастолического артериального давления.
Овсянка
Начинайте день именно с овсянки. Высокое содержание клетчатки помогает снизить уровень холестерина и поддерживать здоровый уровень АД.
Семена: семена льна, чиа и тыквенные богаты калием и магнием, которые помогают контролировать артериальное давление.
Авокадо
Этот фрукт является источником калия и полезных для сердца жиров, способствует снижению АД.
Орехи
Миндаль, грецкие орехи и фисташки являются отличными источниками магния, который помогает регулировать артериальное давление, расширяя кровеносные сосуды.
Черный шоколад
Темный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, которые могут помочь расслабить кровеносные сосуды и снизить артериальное давление.
Важно: людям, у которых высокое кровяное давление, нельзя полагаться только на диету. Следует проконсультироваться с врачом, который посоветует, как лучше держать давление под контролем. А диета поможет держать давление в пределах нормы.