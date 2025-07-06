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У лукашистов родилась новая абсурдная «идея», как привлечь выпускников в село и в армию

  • 6.07.2025, 9:35
  • 3,236
У лукашистов родилась новая абсурдная «идея», как привлечь выпускников в село и в армию

Хотят подключить частников.

Подготовка водителей в школах и лицеях «создаст стимул для трудоустройства выпускников в сельской местности, а также повысит их интерес к службе в армии». Такое мнение выразила консультантка управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, пишет БелТА.

В Кодекс об образовании внесли новое правило: школы в поселках городского типа, селах, а также специализированные лицеи, суворовские и кадетские училища теперь могут обучать учеников на водителей механических транспортных средств и самоходных машин.

— Мы считаем, что эта норма создаст стимул и заинтересованность выпускников для трудоустройства в сельской местности вместе с родителями, а также будет способствовать формированию готовности учащихся к служению в рядах Вооруженных Сил. Ранее эта программа не могла быть реализована, потому что норму необходимо было внести в Кодекс об образовании. Она будет реализована с нового учебного года, — сообщила Анжела Кудоярова.

Списки учеников для этой программы будет составлять само учебное заведение. Все детали и правила пропишут в официальном нормативном документе.

Главная специалистка отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Минского облисполкома Наталья Дудкина отметила, что при формировании списков будет учитываться также наличие возможностей у учреждений образования.

— Это можно реализовать при взаимодействии с колледжами, у которых есть и полигоны, и машины, но, прежде всего, возможность — к своим учащимся по этой программе взять еще обучающихся в школе. Кадетским училищам Минской области предоставлена возможность взаимодействовать с колледжами при обучении водителей, либо с организацией ДОСААФ, которая тоже очень активно идет навстречу, хотя это не обязанность, — пояснила она.

Вопросы о том, могут ли к этой программе подключаться хозяйства или частные организации, будут решаться индивидуально. Если частная автошкола соответствует всем требованиям закона, ей готовы предоставить такую возможность.

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