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Мумии

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 6.07.2025, 9:44
  • 3,200
Мумии

Путинизм — удар по России.

По каналу «Спас» показали документальный фильм «Мумия» про мавзолей Ленина. Коммунисты в ярости. Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома одной из партий спецоперации Путина – КПРФ, выступил с прочувствованным словом:

«Мумия» - удар в спину России, удар по будущему России»

Не знаем, живущие в России не то, что удара, но даже и тычка в спину не ощутили. Канал какой-то отстойный, фильм про Мавзолей ... Не в этом дело.

«Удар по будущему России» - это бесконечный путинизм, длящийся четверть века, с чавканьем сожравший настоящее и будущее страны. И прошлое, конечно, жуют постоянно.

Сидят несменяемые, скоро мумифицируются на своих постах. Будут им поклоняться в кабинетах, носить цветы, кланяться.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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