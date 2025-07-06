Партизаны нанесли удар по снабжению оккупантов в Донецкой области
- 6.07.2025, 9:53
Проведена диверсия на железной дороге возле Дебальцево.
Партизаны движения «АТЕШ» заявили, что устроили диверсию, выведя из строя релейный шкаф возле Дебальцево в Донецкой области.
Партизаны отметили, что своей диверсией возле Дебальцево нарушили логистику и задержали снабжение оккупационных войск на Донецком направлении.
«Этот участок дороги важен для обеспечения войск на приоритетном для российских оккупантов направлении.
Мы не случайно выбрали именно эту точку для удара – здесь регулярно проходят составы с топливом, боеприпасами и техникой.
Задержки в поставках напрямую влияют на снижение боеспособности оккупационной армии», — сообщили в «АТЕШ».