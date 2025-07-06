Атака на аэродром Борисоглебск: уничтожен российский самолет 6.07.2025, 10:08

иллюстративное фото

Генштаб ВСУ подтвердил информацию.

Генеральный штаб ВСУ сообщил об уничтожении еще одного российского самолета после сообщения о поражении аэродрома «Борисоглебск» в Воронежской области РФ в ночь на 5 июля.

Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба.

По данным украинских военных, всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 421 самолет.

Кроме этого, оккупанты потеряли:

личного состава — около 1 026 440 (+1180) чел;

танков — 10 992 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 22 956 (+3) ед;

артиллерийских систем — 29 960 (+39) ед;

РСЗО — 1430 (+2) ед;

средств ПВО — 1192 (+1) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 43 825 (+216) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 54 252 (+104) ед.

Силы обороны Украины 5 июля нанесли удары по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области РФ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами (КАБ), учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты, сообщил Генштаб ВСУ.

На аэродроме базируются российские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Удар нанесли Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны для снижения возможностей страны-агрессора наносить воздушные удары.

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