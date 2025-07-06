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В России упал очередной самолет

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  • 6.07.2025, 10:17
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В России упал очередной самолет

Это произошло спустя 16 минут после взлета.

В России упал очередной самолет. В этот раз на Забайкалье «совершил жесткую посадку», по информации российских СМИ, Ан-2.

На борту легкомоторного самолета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в этот момент было 11 человек, пишет Telegram-канал BAZA.

Сообщается, что он упал в районе Читинского района Забайкальского края. Ему для этого понадобилось всего 16 минут после взлета.

«На борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа. По предварительным данным, в результате жесткой посадки пострадали 6 человек, погибших нет. Возгорания не произошло. Сейчас на месте работают 37 человек», - пишет СМИ.

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