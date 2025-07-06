В Беларуси подешевели абрикосы 2 6.07.2025, 10:26

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А цена на черешню шокирует.

Сезон клубники понемногу подходит к концу, но в магазинах и на рынках появились абрикосы. Причем по вполне приемлемой цене (куда дешевле той же клубники и чуть дороже заморских яблок). Конечно, белорусам можно было бы обратить свои взоры на черешню. Но цена на нее (от 17 до 24 рублей на рынках) пока еще пугает, пишет Telegraf.news.

Кому и почему стоит есть свежие абрикосы?

Мягкие (если повезет), ароматные и сладкие — есть ли среди белорусов те, кто откажется от парочки абрикосов в виде перекуса или просто лакомства?

Но сначала о цене. На момент написания статьи в магазинах абрикосы продаются по 8-9 рублей. И это только начало сезона. На рынках (тех же Таборах под Минском) фрукты можно найти уже от 5 рублей за кг. А ведь еще буквально недели две назад абрикосы стоили выше 11-12 рублей.

Абрикосы содержат много полезных веществ. Употребляя эти фрукты, белорусы обеспечат себя витамином А, который полезен для глаз, кожи и иммунитета. А еще витамином С, который также поддерживает иммунитет, ускоряет заживление ран и обладает антиоксидантными свойствами. Не забывайте и про витамины группы В, которые важны в основном для нервной системы.

Помимо витаминов, эти фрукты также содержат калий, который помогает регулировать артериальное давление и влияет на водный баланс организма, а также поддерживает работу сердечной мышцы.

Одним из достоинств абрикосов является достаточно высокое содержание клетчатки, которая помогает пищеварению и приносит чувство сытости. Что придется кстати тем белорусам, кто следит за количеством еды и калорий.

Впрочем, все эти элементы можно найти и в других овощах и фруктах. А главная ценность абрикосов — в их свежем вкусе, приятном аромате и просто летнем удовольствии от поглощения сладкого фрукта.

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