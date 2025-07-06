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Месси с центра поля обыграл всю защиту соперника и забил невероятный гол

  • 6.07.2025, 10:35
  • 2,144
Месси с центра поля обыграл всю защиту соперника и забил невероятный гол
Лионель Месси
Фото: Getty Images

Гол поставил финальную точку в поединке между «Монреалем» и «Интер Майами».

В ночь на 6 июля состоялся поединок между «Монреалем» и «Интер Майами» в рамках чемпионата MLS.

На второй минуте поединка флоридский коллектив пропустил гол. Нападающий команды Лионель Месси допустил ошибку, отдав неудачный пас защитнику. Мяч оказался в ногах Овусу, который открыл счет.

В первом тайме «Интер Майами» исправил ситуацию. Сначала счет сравнял Тадео Альенде, а перед перерывом Лионель Месси вывел команду вперед.

Во втором тайме «Интер Майами» забил еще дважды. На 60-й Сеговия забил гол с дальней дистанции, а точку поставил Месси, который совершил сольный проход.

Монреаль Импакт — Интер Майами 1:4

Голы: Овусу, 2, — Альенде, 30, Месси, 44, 62, Сеговия, 60

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