Ученые: Раньше год длился дольше, чем 365 дней 1 6.07.2025, 10:43

К этому причастна Луна.

Раньше год на Земле длился 420 дней, а не 365, как сейчас. Это означает, что дни были короче, и за время вращения нашей планеты вокруг Солнца их проходило больше. Издание IFLScience попыталось разобраться в причинах этого явления.

Отмечается, что вращение Земли со временем замедляется, и это означает, что дни становятся длиннее. Ранее их в году даже было больше, чем сейчас. Так, ближе к концу эры динозавров год состоял из 372 дней, а когда Земля сформировалась, она, вероятно, вращалась достаточно быстро, и поэтому год вмещал не менее 500 дней.

По мнению ученых, причиной замедления вращения Земли является Луна. В материале говорится, что когда Луна удаляется (а она это делает), ее орбита увеличивается, а значит, растет и ее вращательная энергия. Эту «энергию» она забирает у Земли - в то время движение Земли замедляется. Это отдаление Луны от Земли обусловлено приливами - как в океанах, так и в твердой земной коре.

Поскольку Луна была рядом с Землей почти с момента образования нашей планеты и все это время замедляла ее движение, у нас было много дней разной продолжительности. Однако определить, сколько дней было в определенный момент истории Земли, непросто. По крайней мере в течение половины жизни Земли мы можем об этом лишь догадываться, считают ученые.

Некоторые исследователи подсчитали, что 1,4 миллиарда лет назад день длился около 18 часов, что означало 490-дневный год. Другие ученые это опровергают, утверждая, что от 2 до 1 миллиарда лет назад вращение Земли почти не менялось.

Еще другие и это отрицают: в частности, считают, что между 2 и 1 миллиардом лет назад скорость вращения почти не менялась. Это якобы объясняется влиянием Солнца, которое через атмосферу Земли частично компенсировало эффект Луны. Если это так, то в этот промежуток времени год на Земле длился около 460 дней.

При других подсчетах ученым помогли кораллы. Как и деревья, рост многих кораллов совпадает с временами года. Это оставляет следы сезонного роста, подобные кольцам деревьев, что позволяет определить их возраст. Некоторые мелководные кораллы также фиксируют приливы и отливы.

В 1963 году профессор Джон Уэллс из Корнельского университета опубликовал новаторскую статью об окаменелых кораллах среднего девона (380 миллионов лет назад), в которой сообщалось о годе продолжительностью 400 дней плюс-минус неделя.

Другие исследователи обнаружили, что в течение 444-419 миллионов лет назад (силурийский период) этот показатель составлял от 400 до 420 дней. Это логично: чем дальше в прошлое, тем больше дней в году. Как раз число 420 стало популярным в СМИ.

Однако не все с этим соглашаются. В 2000 году доктор Джордж Уильямс из Университета Аделаиды опубликовал статью, в которой с помощью той же методики на гораздо более древнем образце кораллов выяснил, что 620 миллионов лет назад год длился 400 дней. Это противоречит выводам Уэллса, и тем более цифре 420 дней, полученной примерно на 200 миллионов лет позже.

Уильямс также использовал некоторые другие методы, чтобы получить оценки 466 и 514 дней (2450 миллионов лет назад).

Издание подчеркивает, что выводы ученых о том, как менялось количество дней в году, очень противоречивы, однако все соглашаются с тем, что раньше дни были короче. То есть в какой-то момент их было 400, 420, 450 и, вероятно, 500 в год. А вот вопрос, когда именно это было, остается открытым.

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