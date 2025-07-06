Успокойтесь, Сталлоне давно всех победил 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

6.07.2025, 10:51

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Россия продолжает удивлять абсурдом.

В чудной путинской реальности, что ни день, то какие-нибудь удивительные новости.

Прокуратура потребовала признать экстремистским неведомое «Международное движение сатанизма». Что за движение? Откуда оно? На просторах матушки России не встречали ни самого «движения», ни его представителей.

Может, прокуроры посмотрели, наконец, фильм «Кобра» (1986), в котором герой Сильвестра Сталлоне лейтенант Кобретти разбирается с сектой сатанистов. Посмотрели и схватились за голову: «Как же так?! А мы их еще не запретили!».

Успокойтесь. Наш Сталлоне сатанистов давно победил. Опасности миру больше нет. Досмотрите фильм до конца.

Отвлекитесь, посмотрите на красотку Ингрид Кнудсен из «Кобры». Она, конечно, не «скрепная», но, думаем, что вам понравится.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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