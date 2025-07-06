Рядом с Минском на берегу водоема продают элитный коттедж
- 6.07.2025, 10:59
С панорамными окнами, бассейном и сауной.
В деревне Губичи рядом с Дубровинским водохранилищем продают элитный коттедж с панорамными окнами, бассейном и сауной, пишет realt.by.
Коттедж находится на охраняемой территории в поселке закрытого типа на 10 домов в 20 километрах от Минска. Он расположен на участке в 35 соток, площадь трехуровневого дома — 352 м², из которых 200 м² — жилая.
Стоит дом 2 429 742 рублей, или 820 тысяч долларов.
В интерьере коттеджа использованы натуральные материалы, установлены дровяной камин, кухня из массива с встроенной техникой. В объявлении указано, что плитка в санузлах от Versace, а сантехника — Villeroy & Boch.
На цокольном этаже особняка есть сауна, бильярдная, санузел и подсобное помещение.
На участке стоят включает три отдельных строения: основной жилой дом, СПА-комплекс и здание для охраны с гаражом на три автомобиля. Все постройки оборудованы индивидуальными системами отопления и водоснабжения.
Бассейн находится в помещении с панорамными окнами. Там же есть массажная установка, хаммам и джакузи. На втором этаже располагаются две гостевые спальни и санузел.