Оззи Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме 6.07.2025, 11:07

Фото: Ross Halfin

Трансляцию смотрели сотни тысяч человек.

Рок-певец Оззи Осборн дал прощальный концерт на футбольном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках масштабного благотворительного шоу. Об этом сообщает газета The Independent.

На сцену вместе с Осборном вышли музыканты оригинального состава группы Black Sabbath, одним из основателей которой он является. Коллектив выступил на фестивале «Back To The Beginning»: участие в нем также приняли группы Metallica, Slayer, Tool, Gojira, Alice in Chains, музыканты Стивен Тайлер из Aerosmith, Слэш и Дафф Маккаган из Guns N’Roses, лидер Korn Джонатан Дэвис, Фред Дерст (Limp Bizkit) и другие исполнители.

Концерт длился более десяти часов.

По подсчетам The Independent, шоу принесет Бирмингему около 20 млн фунтов стерлингов ($27,3 млн). Осборн после анонса концерта рассказывал, что для него важно выйти на сцену в последний раз именно в родном городе.

Осборн выступал на стадионе своего любимого футбольного клуба «Астон Вилла». Арена располагается примерно в 500 м от дома, где вырос музыкант. Как отмечает The Guardian, когда Осборн жил там, он начал свою музыкальную карьеру, разместив объявление о наборе в группу в музыкальном магазине. Таким образом была создана Black Sabbath.

Билеты на «Back to the Beginning» были распроданы быстрее, чем за полчаса. Из-за ажиотажа организаторы решили устроить онлайн-трансляцию концерта, которая шла с задержкой в два часа. Стоимость просмотра составила 25 фунтов ($34) без учета сервисных сборов. По информации The Independent, только за первые пару часов шоу опцией воспользовались более 250 тыс. человек. Только на трансляции мероприятия Black Sabbath заработала миллионы фунтов.

Оззи Осборну 76 лет. В феврале 2023 года он объявил о завершении гастрольной деятельности из-за состояния здоровья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com