Внезапное наводнение в Техасе: появились новые данные 6.07.2025, 11:15

Фото: getty Images

Среди погибших — директор и дети из летнего лагеря.

Центральный Техас страдает от масштабного наводнения, которое уже унесло жизни по меньшей мере 51 человека.

Об этом сообщает Axios.

Стихия ударила внезапно - среди жертв много детей, которые находились в частном лагере для девушек вблизи реки Гваделупе.

Что известно

Наводнение началось утром 4 июля вблизи реки Гваделупе, в 100 км к северо-западу от Сан-Антонио.

Из-за сильных осадков вода стремительно вышла из берегов, затопив лагеря, дороги и жилые районы. Больше всего пострадали округа Керр, Трэвис, Бернет и Кендалл.

В округе Керр, где расположен частный девичий лагерь «Мистик», найдены тела 43 погибших. Из них 12 взрослых и пятеро детей еще не идентифицированы.

В лагере до сих пор пропавшими считаются 27 девушек.

Местные власти также подтвердили еще восемь смертей в соседних округах:

4 - в округе Трэвис (Остин)

3 - в округе Бернет

1 - в округе Кендалл

Среди погибших - директор лагеря «Мистик» Дик Истленд и трое девушек в возрасте 8-9 лет: Лила Боннер, Дженни Хант и Сара Марш.

Что говорят во власти

«Собственными глазами видел в похоронном бюро десятки мешков для тел. Это разбивает сердце», - заявил судья округа Керр Роб Келли.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала модернизировать систему раннего оповещения.

Спасательные операции продолжаются. Поисковые группы привлекают собак, дроны и авиацию. Дождь не прекращается, а уровень воды в некоторых районах продолжает расти.

Напомним, что уровень воды достиг в Техасе 8 метров всего за 45 минут, размывая дороги и смывая даже кареты скорой помощи. В отдельных местах вода достигала почти 9 метров.

5 июля шериф округа Ларри Лейта сообщил на вечерней пресс-конференции, что более 230 человек эвакуированы или спасены в течение пятницы, многие из них - с помощью вертолетов.

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