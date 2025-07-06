Любителей пасты Nutella и конфет Ferrero Rocher в Беларуси может ждать «сюрприз» 2 6.07.2025, 11:23

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Он связан с ситуацией в Турции.

Весенние заморозки в Турции ударили по урожаю фундука. Из-за этого цены на шоколадно-ореховую пасту Nutella и конфеты Ferrero Rocher могут подскочить, пишет итальянская газета money.it.

Турцию, на долю которой приходится около 65% мирового производства фундука, этой весной настиг сильнейший весенний заморозок за последнее десятилетие. В результате пострадал урожай одного из ключевых для страны экспортных продуктов. Это уже привело к росту оптовых цен на турецкий фундук на 30% с апреля, и, по оценкам аналитиков, рост может продолжиться.

Это тревожный сигнал для глобального рынка. В том числе для итальянского кондитерского гиганта Ferrero, который закупает значительную часть турецкого сырья для производства таких популярных продуктов — таких как паста Nutella и конфеты Ferrero Rocher. По данным сельскохозяйственной разведывательной компании Expana, нестабильность поставок и повышение цен могут отразиться на стоимости конечной продукции — и, как следствие, на кошельках потребителей по всему миру.

Фундук является ключевым ингредиентом Nutella — он составляет 13% состава знаменитого шоколадно-ореховой пасты. Компания Ferrero ежегодно закупает до четверти всего турецкого урожая фундука. Таким образом, даже частичная потеря урожая может сказаться на объемах производства и ценах на популярные лакомства.

Напомним, паста Nutella, конфеты Ferrero Rocher, как и многие другие продукты западных производителей, попадают на белорусский рынок с большим трудом. Это происходит либо в обход ограничений — по серым схемам, — либо белорусам поставляют продукцию, произведенную в других странах.

По части Nutella белорусов выручил производитель шоколадно-ореховой пасты в Турции, следует из данных онлайн-доставок крупных торговых сетей.

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