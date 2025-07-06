В Беларуси запретили въезд на машинах в лес почти по всей стране 6.07.2025, 11:40

А если пешком?

В Министерстве лесного хозяйство Беларуси (Минлесхоз) сообщили, что райисполкомы ввели ограничения на посещение лесов в 117 районах Беларуси. По данным на 6 июля, на интерактивной карте зеленым отмечен лишь один район в одной из областей, пишет «Телеграф».

Так, по данным Минлесхоза, в воскресенье никаких запретов нет только в Могилевском районе. Вся остальная карта — желтая, посещение лесов ограничено.

Однако это не полный запрет, и белорусы все же смогут сходить за грибами и ягодами. Но на машине заезжать нельзя. Вопрос лишь в том, не высох ли лес из-за жары, которая пришла во многие районы в первые дни июля.

Что можно и нельзя делать при ограничении на посещение леса?

Как ранее поясняли в Минлесхозе, ограничение на посещение лесов вводится при 3-м классе опасности. Полный запрет посещать леса применяется при 4-м и 5-м классах опасности.

При ограничении заходить в лесу можно:

гулять;

собирать грибы и ягоды.

Нельзя:

въезжать на машине;

разводить костры.

Когда штраф до 1260 BYN?

Минлесхоз предупреждает о строгих мерах для тех, кто нарушит запрет на посещение лесов в пожароопасный период.

Так, нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (сейчас 504 рубля). Однако если из-за действий человека произойдет возгорание, повлекшее уничтожение или повреждение лесных насаждений, наказание будет строже — до 30 базовых (1260 рублей). При этом нарушитель обязан возместить ущерб, нанесенный лесному фонду.

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