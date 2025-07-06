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«Тайна Полишинеля» за семью печатями

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 6.07.2025, 11:48
«Тайна Полишинеля» за семью печатями

Россия скатилась в демографическую яму.

С сайта Росстата пропал раздел «Демография». Ранее туда уже перестали вносить данные о рождении и смертности, заключении и расторжении браков. Теперь «тайна Полишинеля» о демографической яме в стране вовсе спрятана за семью печатями.

Учитывая, что в природе размножение популяции напрямую зависит от стабильной и комфортной среды обитания, Госдуме РФ придется принимать новый закон, обязывающий сжигать мертвецов на погребальных кострах. Чтобы уровень вымирания не выдали разросшиеся кладбища.

Телеграм-канал «День опричника»

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