«Тайна Полишинеля» за семью печатями Телеграм-канал «День опричника»

6.07.2025, 11:48

Россия скатилась в демографическую яму.

С сайта Росстата пропал раздел «Демография». Ранее туда уже перестали вносить данные о рождении и смертности, заключении и расторжении браков. Теперь «тайна Полишинеля» о демографической яме в стране вовсе спрятана за семью печатями.

Учитывая, что в природе размножение популяции напрямую зависит от стабильной и комфортной среды обитания, Госдуме РФ придется принимать новый закон, обязывающий сжигать мертвецов на погребальных кострах. Чтобы уровень вымирания не выдали разросшиеся кладбища.

Телеграм-канал «День опричника»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com