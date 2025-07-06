Путин перестал нравиться Трампу 4 6.07.2025, 12:05

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Отношение поменялось после конкретного события.

Российский диктатор Владимир Путин перестал нравиться американскому президенту Дональду Трампу. Отношение президента США к главе Кремля поменялось после их телефонного разговора вечером 3 июля.

В свою очередь Путин воспринимает поведения Запада как слабость и не намерен прекращать агрессию против Украины. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказалa российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, Трамп остался совершенно недоволен разговором с Путиным, и признал, что не было достигнуто никакого прогресса. По мнению Курносовой, российский диктатор всегда нравился президенту США, и теперешняя смена риторики воспринимается положительно.

«То есть мы видим, что действительно Путин, конечно, не прямо, но по факту Трампа послал. С чем это связано? На мой взгляд, с одной стороны, с тем, что Америка стала меньше поставлять оружия Украине, а сейчас вообще произошла задержка в поставках. Наверняка Путин воспринимает это как слабость. С другой стороны, все свои последние, совершенно зверские бомбардировки Украины он воспринимает как силу», – объяснила Курносова.

Российская оппозиционерка уверена, что сейчас Путин считает себя достаточно сильным для того, чтобы поставить уже не Украину, а весь мир на колени, по крайней мере, его западную часть.

«С учетом того, что Трамп так долго с ним цацкался, то, что до сих пор не принимаются санкции, про которые много говорилось, еще его друзья заблокировали европейские санкции, Путину кажется, что ничего ни Штаты, ни Европа с ним не сделают, поэтому он может себя вести, как угодно», – заявила Курносова.

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