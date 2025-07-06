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Под Минском лось выбежал на дорогу и устроил ДТП

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  • 6.07.2025, 12:13
  • 2,752
Под Минском лось выбежал на дорогу и устроил ДТП
иллюстративное фото

Авто врезалось в дерево.

Под Минском из-за выбежавшего на дорогу лося автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В ДТП погибли двое пассажиров автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

ДТП произошло на 23-м километре автодороги Р-23 «Минск-Микашевичи» около часа ночи 6 июля. 33-летний водитель Belgee совершил наезд на лося. После этого автомобиль съехал в правый кювет и врезался в дерево.

В результате столкновения двое пассажиров — 33 года и 71 год — погибли, еще три человека госпитализированы.

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