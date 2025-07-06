The Times: За атаками «Шахедов» по Украине стоит не только Россия 4 6.07.2025, 12:21

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БПЛА символизирует формирование новой «оси зла».

Ударный беспилотник Shahed-136, переименованный Россией в «Герань», который изначально был разработан в Иране, оснащен комплектующими из Китая и собран в России с использованием северокорейской рабочей силы — звучит так же зловеще, как и выглядит на деле, пишет The Times.

Сообщается, что международное сотрудничество, лежащее в основе этого БПЛА, символизирует формирование новой «оси зла», объединенной общей враждебностью к Западу. Тем более, что недавно Министр иностранных дел Китая якобы сказал главному дипломату ЕС, что Пекин заинтересован в продолжении войны в Украине, чтобы США не смогли сосредоточиться полностью на Китае.

СМИ пишет, что это заявление совпадает с тем фактом, что четырехцилиндровый двигатель «Шахеда» производит китайская компания Xiamen Limbach, а его передатчики, генераторы сигналов и преобразователи — Пекинский институт мик­роэлектронных технологий.

Что еще известно об использовании Россией «Шахедов»

Эти медленные, но чрезвычайно разрушительные дроны сыграли важную роль в усилении российских атак. В пятницу, всего через несколько часов после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, Кремль нанес крупнейший с начала войны единичный удар по Украине с применением дронов и ракет.

Прошлым летом Россия запускала в среднем 350 «Шахедов» в месяц. В прошлом месяце было зафиксировано 5438 запусков.

Коалиция по расчету, сформированная Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, развенчивает идею о том, что США могут просто «переключиться» с Украины на Тайвань. Эти ситуации неразрывно связаны, говорится в материале. Поэтому Вашингтону следует учитывать связи между военно-промышленными комплексами своих противников и помнить, что в войне XXI века почти ничего не происходит в изоляции.

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