«Стоят дороже яхт и люксовых спорткаров» 8 6.07.2025, 12:30

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Марк Шагал

Топ-10 картин Марка Шагала, за которые заплатили целое состояние.

В честь дня рождения Марка Шагала «Онлайнер» решил вспомнить его самые дорогие картины, которые когда-либо уходили с молотка. Эти работы разлетелись по частным коллекциям и музеям по всему миру и сегодня считаются одними из самых желанных и дорогих произведений искусства. Сколько заплатили за каждый шедевр нашего земляка и где в Беларуси можно увидеть его оставшиеся работы?

«Влюбленные» — $28,5 млн

Картину «Les Amoureux» («Влюбленные») Шагал написал в 1928 году во Франции. В это время он уже обосновался в Париже после возвращения из СССР. Работа олицетворяет любовь всей его жизни — Беллу Розенфельд, его первую жену и музу. На картине изображена пара: мужчина, похожий на самого Шагала, и женщина с темными волосами — Белла. Они стоят на фоне пейзажа, наполненного нежными пастельными тонами. Образ Беллы часто встречается в его творчестве как символ безусловной любви, духовной связи и светлой памяти.

Картина пронизана мечтательностью и поэтичностью, характерными для всего наследия художника. В ней выражается то чувство парения, которое Шагал часто описывал словами: «Когда я люблю — я летаю».

«Les Amoureux» продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 14 ноября 2017 года за рекордные для художника $28,5 млн. Эта сумма остается самой высокой ценой, когда-либо уплаченной за произведение Шагала. На сегодняшний день картина находится в частной коллекции и не экспонируется публично.

«Большой цирк» — $16 млн

«Le Grand Cirque» («Большой цирк») Марк Шагал написал в 1956 году. Цирковые мотивы появляются в его творчестве еще с 1920-х годов, но именно в 1950-е эта тема заняла особое место. Шагал был очарован цирком, видел в нем символ радости, фантазии и в то же время — скрытой грусти.

В «Большом цирке» изображены акробаты, клоуны, музыканты и летающие фигуры, характерные для всего стиля Шагала. Композиция построена динамично и ритмично, как настоящий цирковой номер: персонажи парят в воздухе в ярких костюмах и выразительных позах.

Сам Шагал говорил, что цирк для него был «миром, где актеры, как и художники, должны уметь перевоплощаться и играть на грани реального и фантастического».

В 2017 году «Le Grand Cirque» была продана на аукционе Sotheby’s за $16 миллионов, превысив предварительную оценку в $10—15 миллионов. После продажи картина перешла в частную коллекцию и в настоящее время не экспонируется публично.

«Над городом» — $15,6 млн

Картина «Sur la ville» («Над городом») 1924 года — это авторское повторение более раннего шедевра Марка Шагала, написанного в Витебске в 1918 году. В 1920-е годы, уже живя в Париже, Шагал нередко возвращался к своим любимым мотивам: парящим влюбленным, витебским крышам и образу Беллы. Эта парижская версия была создана через несколько лет после его эмиграции, когда художник вновь начал активно выставляться в Европе и США.

Повторение не является «копией» в классическом понимании — если работа выполнена самим автором, она считается полноценным оригиналом. В данном случае Шагал немного изменил композицию, цветовую гамму и убрал некоторые детали, например фигуру человека, справляющего нужду, которая есть в витебской версии. Эти изменения делали парижский вариант более «интерьерным» и подходящим для частных коллекций.

Эта версия картины была продана на вечернем аукционе современного искусства Sotheby's в Нью-Йорке осенью 2023 года за $15 616 200. Личность нового владельца картины не раскрывается по правилам аукционного дома.

Что касается оригинальной витебской версии «Над городом» (1918), она находится в Новой Третьяковке в Москве и считается одной из самых дорогих работ художника (оценена экспертами более чем в $160 млн).

«Юбилей» — $14,85 млн

Картина «L’Anniversaire» («Юбилей») написана в 1923 году во время жизни Шагала в Париже. Сюжет картины очень личный и автобиографичный. Художник изобразил себя и свою жену Беллу в день ее дня рождения. По преданию, в тот день Шагал вернулся домой с букетом цветов и, охваченный любовью и счастьем, «взлетел» к Белле, чтобы поцеловать ее.

Картину продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 17 мая 1990 года за $14,85 млн. «Юбилей» долгие годы оставался самой дорогой работой Шагала до аукциона в 2017 году. После продажи картина оказалась в частной коллекции и с тех пор редко выставляется публично.

Есть такая же версия «Юбилея» в коллекции музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке под названием «День Рождения», но это не тот же холст, который был продан на аукционе. В MoMA хранится более ранняя версия, написанная в 1915 году.

«Три свечи» — $14,58 млн

Это один из самых символичных и загадочных шедевров Шагала. Картина «Les Trois Cierges» («Три свечи») была написана в 1939 году, накануне Второй мировой войны.

В центре композиции — молодая пара, символизирующая любовь и духовное единение, как и во многих работах Шагала. Над ними возвышаются три горящие свечи, которые интерпретируют как символ памяти, веры и надежды. Часто эту работу называют одним из самых поэтичных выражений еврейской темы в творчестве художника.

Пейзаж на заднем плане напоминает родной Витебск с узнаваемыми крышами и храмами, а также содержит элементы фантазии: парящие фигуры, летающие животные, цветы. Картина появилась в трудный для Шагала период: он чувствовал надвигающуюся угрозу войны и эмиграции, поэтому образ свечей также ассоциируется с хрупкостью человеческой судьбы.

Картина ушла с молотка на аукционе Christie’s в Нью-Йорке 15 мая 2017 года за $14 583 500 и попала в частную коллекцию. Увидеть оригинал в музее невозможно.

«Три акробата» — $13 млн

«Les Trois Acrobates» («Три акробата») написана в 1926 году. На полотне изображены три акробата в красочных костюмах, расположенные на фоне насыщенного синего пространства. Центральная фигура выделяется своей позой и яркими ромбовидными узорами — отсылка к традиционным костюмам клоунов и арлекинов. Фигуры как будто парят, создавая ощущение легкости и сказочности, что характерно для работ Шагала.

В 2013 году картину продали за $13 миллионов, после чего она перешла в частную коллекцию. Увидеть в музее ее нельзя. Тем не менее литографические версии «Трех акробатов», созданные Шагалом в 1956 году, висят в различных музеях и галереях, включая музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке.

«Жонглер» — $11,8 млн

Во время эмиграции в США Шагал продолжал активно развивать тему цирка и артистов, которая стала одной из самых символичных в его творчестве. Картину «Le Jongleur» («Жонглер») он написал в 1943 году.

На полотне изображен жонглер в ярком костюме, стоящий на одной ноге, будто парящий. Вокруг него располагаются образы животных, музыкантов, цветов и акробатов — все эти мотивы Шагал многократно использовал как символы радости, свободы и мечты. Композиция создает ощущение танца и волшебства, а мягкие переливы цвета подчеркивают атмосферу ирреальности.

Работа художника ушла с молотка на аукционе Christie’s в Нью-Йорке 1 марта 2022 года за $11,8 млн. После продажи «Жонглер» находится в частной коллекции.

В музее Марка Шагала в Ницце (Musée National Marc Chagall) можно увидеть другие цирковые композиции, но именно эта работа там не представлена.

«Рыжеволосая красавица» — $8 млн

Картину «La belle rousse ou Les cheveux rouges» («Рыжеволосая красавица» или «Красные волосы») Шагал написал в 1949 году. На полотне изображена молодая женщина с яркими красными волосами, ее образ окружен элементами, характерными для поэтики художника: цветы, фантастические животные, деревенские домики и храмы. Некоторые исследователи считают, что образ мог быть вдохновлен Беллой, женой Шагала, хотя портретное сходство не подчеркивается буквально. Красные волосы здесь символизируют страсть, жизненную энергию и привлекательность.

«La Belle Rousse» продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке 13 мая 2019 года за $8 млн. Сейчас эта картина также находится в частной коллекции.

«Крестьянин» — $7,6 млн

Картина «Le Paysan» («Крестьянин») написана в 1966 году, в зрелый парижский период творчества художника. Образ крестьянина (или деревенского человека) занимает важное место в искусстве Шагала, ведь он всю жизнь оставался глубоко связан с воспоминаниями о Витебске, о деревенской жизни и традициях еврейского местечка.

На картине изображен крестьянин с крупными, мягкими чертами лица с раздвоенным выражением, что символизирует внутренний мир и многослойность человеческой души. Вокруг фигуры можно увидеть животных, птиц, цветы, деревенские домики и другие знаковые мотивы, характерные для Шагала.

Эту картину продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 14 мая 2019 года за $7,6 млн. Она также находится в частной коллекции.

«Отец» — $7,4 млн

Картина «Le Père» («Отец») написана Марком Шагалом в 1911 году, вскоре после его переезда в Париж из Витебска. На полотне изображен отец художника, Захар Шагал. В отличие от многих других своих более фантастических и парящих композиций, здесь художник использует более строгую, монументальную композицию и мягкие, сдержанные цвета. Лицо отца написано с большой любовью и уважением: оно кажется серьезным, даже строгим, но в то же время глубоким и человечным.

Эта картина — дань благодарности художника своему отцу и всей его семье. Она показывает корни Шагала, его еврейское происхождение и глубокую связь с родным домом. Эта работа считается одной из самых личных и психологически насыщенных в его творчестве.

«Отец» продан на аукционе Phillips в Нью-Йорке 15 ноября 2022 года за $7,4 млн. После продажи работа перешла в частную коллекцию и в настоящее время не выставляется публично.

Какие картины Марка Шагала можно увидеть в Беларуси?

Практически все главные картины Шагала находятся за рубежом: в музеях Франции, России, США, а также в частных коллекциях. В Беларуси сохранились только оригинальные графические работы художника — литографии, офорты, иллюстрации, которые можно увидеть в Витебске.

Главное место, где сегодня можно познакомиться с наследием Шагала, — это дом-музей Марка Шагала в Витебске. В нем собраны личные вещи семьи, письма, документы, фотографии и отдельные оригинальные графические листы. Этот музей находится в доме, где жила семья Шагала и где он провел юность. Атмосфера дома передает дух того времени и жизни художника.

Также в Витебске работает арт-центр Марка Шагала, где проходят выставки, посвященные его творчеству. В постоянной экспозиции представлены оригинальные графические работы: литографии и офорты, созданные во Франции, в том числе иллюстрации к Библии, «Мертвым душам» Гоголя и другие серии. Эти работы часто меняются, так как центр сотрудничает с зарубежными фондами и частными коллекциями, которые передают их на временные выставки.

Самая значительная коллекция живописных работ Марка Шагала в Беларуси сегодня хранится в Минске, в галерее «Арт-Беларусь» (Дворец искусств, ул. Козлова, 3), где можно увидеть шесть оригинальных произведений художника: раннюю картину «Лунатик», созданную в парижском «Улье», зрелые полотна «Часы на пылающем небе», «Влюбленные» и «Зеленый пейзаж», а также две литографии — «Акробатка на лошади» и автопортрет.

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