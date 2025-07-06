Ввела ли Россия дополнительные войска в Армению? 6.07.2025, 12:38

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Информация поступает противоречивая.

В Армении ответили на информацию Главного управления разведки Украины о том, что Россия ускорила темп комплектования своей военной базы в этой стране (в частности, в Гюмри) на фоне обострения отношений с Азербайджаном. В МИД Армении отвергли информацию ГУР, назвав ее «вымышленной».

Соответствующее заявление армянского внешнеполитического ведомства в воскресенье, 6 июля, распространило издание «Новости-Армения». Там подчеркнули, что имеют «принципиальную позицию», согласно которой территория Армении не может быть использована третьими государствами для военных действий против любой из соседних стран.

«В ответ на вымышленные сведения, появившиеся в прессе, Республика Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория РА не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против любого из соседних государств», – прокомментировала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Отметим, 5 июля ГУР заявило, что Россия ускоряет комплектование военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа. В разведке подчеркнули, что такой шаг – элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности.

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