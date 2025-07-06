В Барановичах мальчик побил собаку ногой 4 6.07.2025, 12:46

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Школьник не смог пояснить причины своего поведения.

В Барановичах сотрудники милиции увидели в интернете видео, на котором мальчик ведет на поводке собаку и бьет ее несколько раз ногой. Ребенка нашли и провели с ним профилактическую беседу, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Нарушителем оказался девятилетний житель соседней страны. Мальчик приехал в Барановичи в гости к тете с дядей. Хозяйскую собаку периодически выгуливал и играл с ней. Родственники в жестоком обращении с животными мальчика ни разу не уличали.

Милиционеры провели профилактическую беседу с несовершеннолетним. Школьник не смог пояснить причины своего поведения. Пообещал впредь не обижать животных и не причинять им боль.

С собакой, по данным УВД, все в порядке, поводов для беспокойства нет.

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