Атака БПЛА устроила авиаколлапс в Москве и Петербурге 2 6.07.2025, 13:11

Аэропорты в европейской части РФ парализованы.

Вчерашняя суббота, 5 июля, началась с хаоса в крупнейших аэропортах России. Из-за налета украинских беспилотников в московском аэропорту Шереметьево было отменено 174 рейса на прилет и вылет, еще 47 были задержаны.

По данным Росавиации, 80% отмененных рейсов приходились на авиакомпании, входящие в группу «Аэрофлот». Dialog.UA разбирался в деталях.

Подобная ситуация сложилась и в петербургском Пулково, где также отменены и задержаны десятки рейсов.

Нарушения затронули и другие крупные города - из Сочи, Мурманска, Нижнего Новгорода и других регионов рейсы в Москву и Санкт-Петербург были либо перенесены, либо отменены.

Таким образом, атака беспилотников привела к масштабному срыву авиасообщения в центральной и северо-западной части России.

Российский блогер и аналитик Анатолий Несмиян (известный Эль-Мюрид) отметил, что произошедшее полностью повторяет ситуацию, зафиксированную перед 9 мая.

«Небольшое количество украинских дронов, но прилетающих один за другим на протяжении длительного времени, ввергли всю авиационную отрасль в коматозное состояние. Урон был нанесен не ракетами, а задержками и вынужденными посадками, что полностью перегрузило управление воздушным движением», - написал он.

Он также обратил внимание на новый шаг российских властей - массовое отключение мобильной связи и Интернета в ответ на угрозу БПЛА.

«Убытки от такой реакции оказываются в десятки и сотни раз выше, чем стоимость запущенных дронов. Экономика войны - штука специфическая, но в этом случае она сыграла в плюс атакующей стороне», - добавил блогер.

Российское Минобороны, как обычно, отчиталось о «блестящей работе ПВО». По официальной версии, за ночь было уничтожено 120 украинских беспилотников. Достоверность этой информации под вопросом.

Сам факт массовых срывов авиарейсов свидетельствует о другом: украинские дроны выполняют свою задачу - не столько уничтожать, сколько парализовать.

Даже единичные беспилотники, появляющиеся в небе над регионами, вынуждают россиян прекращать полеты и экстренно переводить рейсы на запасные аэродромы.

Украинский журналист Денис Казанский прокомментировал происходящее так.

«В России - коллапс авиасообщения. Украинские дроны парализовали рейсы по всей европейской части страны. Им даже не нужно попадать по целям - достаточно просто присутствия. Это правильно. Пока в Украине нет гражданских перелетов, в России их тоже быть не должно. По крайней мере - до Урала», - написал он.

Украинская стратегия демонстрирует эффективность: в условиях войны даже несколько дронов способны обрушить целый сектор экономики врага. При этом прямой урон минимален, а ущерб - колоссален.

Российская авиационная система не справляется с новой реальностью, а отключение связи лишь усугубляет хаос. И чем дальше, тем дороже Москве будет стоить каждый новый украинский дрон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com