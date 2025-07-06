Безумие Лукашенко достигло апогея 4 6.07.2025, 11:32

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Диктатор признался, что «жизнь одурела» и «мозги кипят».

Престарелый белорусский правитель неожиданно выступил с проповедью перед зрителями фестиваля «Александрия собирает друзей» в Шкловском районе (Могилевская область). Он пообещал им долгую (хорошо что еще не вечную) жизнь, и заявил, что это место исцеляет от недугов, пишет UDF.

«Не знаю, как вы, а я уже годы своей жизни начинаю отсчитывать от Александрии до Александрии…Тот, кто приехал к нам, пусть меня услышат сегодня не только вы, но и наши близкие, родственники, они будут жить долго. Я буду стараться делать все, что в моих силах (это не заклинание), чтобы они жили…», - напутствовал паству Александр Лукашенко.

По его словам, «жизнь одурела вообще», ситуация «очень тяжелая, сложная, напрягает», даже «мозги порой кипят».

«И нам нужно это действо для того, чтобы успокоились, вспомнили, откуда мы и в спокойном ритме жизни хотя бы несколько дней наметили свое будущее, попытались забыть об этом тяжелом ритме нашей жизни. Жизни, достаточно напряженной в свете событий, которые происходят в мире. Негатива хватает. А душе нужен эмоциональный отдых», - сказал Лукашенко.

Год назад, после того как правитель потерял сознание на саммите ШОС в Астане, его самолет вместо запланированной посадки в Минске приземлился в аэропорту под Оршей. Оттуда Лукашенко направился в «место своей силы» - Александрию.

Выступая перед соотечественниками на открытии фестиваля «Александрия собирает друзей», он сказал:

«Когда ты приходишь на свою родную землю, ты как будто окунаешься в другой мир. Это действительно, не как будто — это другой мир. Ты приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще. И буквально за сутки ты становишься здоровым, сильным. Как и раньше, в те времена, когда ты ходил по этой земле. Ты очень быстро восстанавливаешься».

С тех пор он регулярно ездит в Александрию — видимо со здоровьем и ясностью сознания у дряхлеющего диктатора совсем плохо.

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