закрыть
6 июля 2025, воскресенье, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанки стали реже и позже рожать детей

3
  • 6.07.2025, 13:20
Минчанки стали реже и позже рожать детей

Женщины все чаще беременеют в возрасте 30–40 лет.

За последние пять лет количество родов в Минске сократилось на треть. При этом женщины все чаще беременеют в возрасте 30–40 лет, передает «Еврорадио».

«В 2020 году в столице приняли более 17 тысяч родов, а в 2024-м — чуть более 12 тысяч», — рассказала в интервью Smartpress заведующая 4-й женской консультацией 1-й клинической больницы Минска и руководитель городского центра «Экстрагенитальной патология и беременности» Александра Шкарупа.

Она добавляет, что сейчас 60% беременных в Минске — это женщины в возрасте от 30 до 40 лет.

Помимо снижения рождаемости и роста возраста будущих матерей, медики фиксируют увеличение числа беременных с сопутствующими заболеваниями, которые могут осложнять течение беременности. В городской центр «Экстрагенитальной патологии и беременности» направляют всех женщин Минска с хронической гипертонией, пороками сердца, заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом и другими диагнозами.

«Если в 2020 году к нам было направлено около 400 пациенток, то в 2024-м — уже более 700», — говорит Шкарупа.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков