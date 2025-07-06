Минчанки стали реже и позже рожать детей 3 6.07.2025, 13:20

Женщины все чаще беременеют в возрасте 30–40 лет.

За последние пять лет количество родов в Минске сократилось на треть. При этом женщины все чаще беременеют в возрасте 30–40 лет, передает «Еврорадио».

«В 2020 году в столице приняли более 17 тысяч родов, а в 2024-м — чуть более 12 тысяч», — рассказала в интервью Smartpress заведующая 4-й женской консультацией 1-й клинической больницы Минска и руководитель городского центра «Экстрагенитальной патология и беременности» Александра Шкарупа.

Она добавляет, что сейчас 60% беременных в Минске — это женщины в возрасте от 30 до 40 лет.

Помимо снижения рождаемости и роста возраста будущих матерей, медики фиксируют увеличение числа беременных с сопутствующими заболеваниями, которые могут осложнять течение беременности. В городской центр «Экстрагенитальной патологии и беременности» направляют всех женщин Минска с хронической гипертонией, пороками сердца, заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом и другими диагнозами.

«Если в 2020 году к нам было направлено около 400 пациенток, то в 2024-м — уже более 700», — говорит Шкарупа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com