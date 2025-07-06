Бывшая звезда Spice Girls вышла замуж в третий раз
- 6.07.2025, 13:37
Пара обвенчалась в культовом месте.
Мелани Браун, известная миллионам как Мел Би или Scary Spice из культовой группы Spice Girls, официально стала женой британского стилиста и актера Рори Макфи. Пара обвенчалась 5 июля 2025 года во время романтической церемонии в крипте собора Святого Павла в Лондоне – культовом месте, где в свое время поженились принц Чарльз и принцесса Диана. Свадебное празднование продолжилось в роскошном отеле Shangri-La на верхних этажах небоскреба The Shard – самого высокого здания Великобритании, пишет OBOZ.UA.
В своем Instagram Мел Би поделилась снимком со свадьбы у входа в собор и добавила простую подпись: «05.07.25». Певица призналась, что до последнего не верила, что снова решится на брак, однако именно Рори Макфи сумел вернуть ей веру в любовь. «Я подумала: «Я никогда больше не выйду замуж. Никогда, никогда, никогда. У меня никогда не будет отношений. Мне хорошо одной. А потом…», – говорила она в интервью People.
Невеста появилась на церемонии в элегантном платье цвета слоновой кости от британского дизайнера Джозефины Скотт, сшитом на заказ. Позже она переоделась в еще одно свадебное платье – на этот раз от Джастина Александера. Как рассказала владелица салона Evelie Bridal Boutiques Кэролайн Блэк, Мел Би лично принимала активное участие в создании своего образа. «Работать с Мел было просто мечтой, она привнесла в это событие свое собственное чувство стиля», – сказала она.
Три дочери певицы от предыдущих отношений стали ее подружками невесты. Самая старшая – 26-летняя Феникс Чи – родилась в браке с танцовщиком Джимми Гульзаром. Средняя – 18-летняя Энджел Айрис – дочь комика Эдди Мерфи. Самая младшая – 13-летняя Мэдисон – появилась в браке Мел с продюсером Стивеном Белафонте. Вместе с мамой девушки с гордостью сопровождали ее к алтарю.
Среди гостей свадьбы были звезды британского шоу-бизнеса, в частности коллега Мел Би по Spice Girls Эмма Бантон, супермодель Кара Делевинь, актриса Дейзи Лоу и комикеса Кэтрин Райан.
Примечательно, что для того, чтобы жениться именно в соборе Святого Павла, нужно специальное разрешение. Его Мел Би получила после того, как в 2022 году была награждена орденом Британской империи (MBE) из рук принца Уильяма за ее активную борьбу с домашним насилием.
Предложение Рори Макфи сделал еще в 2022 году во время романтического отпуска в Беркшире. Это было настоящее сюрпризное свидание: цветы, камин, атмосфера уюта в отеле Cliveden. Именно тогда пара, которая на тот момент встречалась уже три года, и обручилась.
Незадолго до свадьбы Мел Би устроила девичник в компании 36 близких подруг на морском побережье. В Instagram она делилась видео, где в купальнике с леопардовым принтом мчится к компании друзей на пирсе, а затем присоединяется к танцу с ними.
Рори Макфи – стилист и телевизионщик, который работал над несколькими британскими шоу, среди которых – «Большие блюда Большого Зу» и «Большие выходные с Элисон Хаммонд». Сейчас он также продюсирует проекты, связанные с музыкой и модой.
Для Мел Би это третий брак. После болезненного опыта двух предыдущих, она долгое время была убеждена, что не готова снова довериться. Но именно Рори сумел изменить ее взгляд.