«Украинские бригады могли бы находиться в странах Балтии вместо американских» 6.07.2025, 11:54

Украинская дипломатия сражается за членство страны в НАТО.

Обсуждение вступления Украины в НАТО с участниками оборонного блока идет по кругу. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал в опубликованном 4 июля интервью журналисту Александру Нотевскому.

«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора, я сам это не раз видел... выходит на одну и ту же тропу. Мы говорим: «Берите нас, НАТО, потому что – а, б, в». Нам говорят: «Да, мы вас возьмем, но там когда-нибудь потом», – рассказал представитель МИД.

По его словам, украинская дипломатия пытается выводить дискуссию из тупика, создавая консенсусы и превращая «нет» в «да».

«Мы пытаемся вывести это из разговора в более широкое русло, из Украины. [Спрашиваем у членов НАТО]: «А как вы собираетесь гарантировать безопасность Европы? Своих людей, своих семей? Давайте посмотрим на карту Европы и посчитаем, где есть склады, с какими боеприпасами, где есть оборонные производства, сколько где готовых к бою бригад с боевым опытом, посчитаем оборонную способность. И если мы так ставим этот вопрос, то становится абсолютно понятным, что без Украины это невозможно, потому что здесь 110 бригад с боевым опытом, огромный оборонно-промышленный комплекс, способность и готовность воевать... Если бы сейчас мы были членом НАТО, то, условно говоря,... украинские бригады могли бы находиться в странах Балтии вместо американских бригад», – отметил Тихий.

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