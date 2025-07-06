Трамп усомнился в своей способности прекратить войну в Украине

Трамп усомнился в своей способности прекратить войну в Украине6
- 6.07.2025, 14:11
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Но подтвердил приоритетность этой задачи.
Президент США Дональд Трамп уже не уверен, что сможет положить конец войне России против Украины. «Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет это или нет», — заявил он, отвечая журналистам на борту Air Force One, передает Politico. В то же время Трамп подтвердил, что вопрос прекращения этой войны остается для него приоритетной задачей. «Да. Я хотел бы, чтобы это произошло», — сказал он.
Трамп сделал это заявление после того, как 3 и 4 июля по очереди поговорил по телефону с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Тогда стало понятно, что мирный процесс забуксовал. Путин снова отказался прекращать войну до устранения ее «первопричин». «Я не достиг никакого прогресса с ним», – признал Трамп. Затем российская армия обрушила на Украину самый сильный воздушный удар за всю войну, запустив 539 дронов и 11 ракет. На следующий день Трамп созвонился с Зеленским и сообщил, что США рассматривают возможность передачи Киеву ракет для систем ПВО Patriot. Он также отметил, что имел «хороший разговор» с украинским президентом, добавив, что остался «очень недоволен» беседой с Путиным из-за его нежелания прекращать огонь. «Он хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей», — констатировал Трамп.
Перед этими телефонными звонками США приостановили военную помощь Украине. По данным NBC News, это произошло из-за того, что Вашингтон решил провести аудит собственных арсеналов, опасаясь их истощения. В Госдепе отмечали, что пауза затронула лишь «один аспект» поставок и не является полной, однако источники The Economist в Украине заявили, что заморозка коснулась всей помощи.
Трамп пообещал Зеленскому разобраться в ситуации. Также они договорились провести отдельную встречу профильных команд США и Украины для более детального обсуждения вопросов, связанных с противовоздушной обороной и поставками вооружений в целом, рассказал источник Axios.
На протяжении всей предвыборной кампании Трамп обещал положить конец войне между Россией и Украиной «за 24 часа» после своего возвращения в Белый дом. Позже он отступил от своих слов, назвав их «преувеличением». Затем Трамп поставил новую цель — прекратить войну за 100 дней своего президентства, но и это не удалось. Тогда он пригрозил выйти из мирного процесса из-за растущего разочарования продолжающимися боевыми действиями.