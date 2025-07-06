Пятью голами обернулся матч «Реал» — «Боруссия» за полуфинал клубного чемпионата мира 6.07.2025, 12:15

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Фото: Getty Images

Акробат Мбаппе спас «Реал» от овертайма.

Испанский «Реал» одержал победу над немецкой «Боруссией» в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира-2025 по футболу, сообщает Sports.kz.

Матч проходил в Ист-Ратерфорде (США) и завершился победой «Реала» со счетом 3:2. У мадридцев голы забили Гонсало Гарсия (10-я минута), Фран Гарсия (20-я) и Килиан Мбаппе (90+4), а у «Боруссии» отличились Максимилиан Байер (90+3) и Серу Гирасси (90+8, с пенальти).

Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал КЧМ-2025, где сыграет с французским «ПСЖ».

Более подробно о драматичной концовке матча сообщает soccer.ru.

Немцы едва не отыгрались в концовке

На 99-й минуте опытный хавбек Забитцер нанес плотный удар по воротам «Реала». Многие хорошие голкиперы не успели бы прыгнуть в угол. Куртуа тоже не отразил удар чисто, но от ладони бельгийца мяч отскочил в землю и не попал в ворота. «Боруссия» была близка к ничьей 3:3 и овертайму, хотя в целом немцы сыграли хуже «Реала», если суммировать события за восемьдесят минут матча. Но тренер «сливочных» Алонсо правильно обратил внимание на разительную перемену в концовке.

Ничто не предвещало беды, а потом Максимилиан Байер стал джокером для тренера Ковача – нападающий несильно, но точно пробил в угол ворот Куртуа. Шли дополнительные минуты, немцам пришлось открываться, поэтому Арда Гюлер в ответной атаке навесил мяч с правого фланга, а Мбаппе в акробатическом прыжке отправил мяч в сетку ворот. Так счет стал 3:1 за несколько минут до финального свистка. Но оказалось, что в дополнительное время хватит запоминающихся моментов.

Кроме удара Забитцера, была красная карточка для юного центрального защитника «Реала» Хейсена. Испанец дернул за руку соперника, проиграв позиционно. Судья показал прямую красную карточку, Дин не сыграет против ПСЖ. Рюдигер тоже ошибся в концовке, неудачно выбил мяч на соперника. Ненадежность обороны «Реала» тревожит тренера Алонсо и вратаря Куртуа. Хотя оба фланговых защитника отличились в атаке – у Александер-Арнольда ассист, а у Франа гол, ошибка Хейсена тоже запомнится.

Судья после удаления указал на «точку», а форвард «Боруссии» Гирасси уверенно реализовал приговор. Так счет стал 3:2, а уставший «Реал» остался вдесятером. Без сейва Куртуа на последних секундах матча команда Алонсо рисковала зайти в овертайм, где «Боруссия» могла еще прибавить, поскольку весь поединок она отработала на среднем уровне. Силы точно остались, но немцы проснулись лишь в концовке игры. Снова можно констатировать, как и после матча против «Ювентуса», что соперник простил «Реал».

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