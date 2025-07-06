Обгоревший на концерте Филипп Киркоров впервые прокомментировал свое здоровье

Обгоревший на концерте Филипп Киркоров впервые прокомментировал свое здоровье4
- 6.07.2025, 14:29
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Но россияне ему не поверили.
Путинист Филипп Киркоров впервые вышел на связь с публикой после длительной паузы, связанной с его состоянием здоровья. Артист, который в апреле получил серьезные ожоги во время концерта в Санкт-Петербурге из-за провала пиротехники, дал комментарий журналистам и заверил, что уже почти оправился. Однако реакция публики оказалась скептической – в соцсетях его появление назвали тревожным, а движения на сцене – вялыми и неуверенными, пишет OBOZ.UA.
Сразу после инцидента певцу пришлось отменить гастроли на юге России. Врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Заживление проходило сложно из-за наличия сахарного диабета. Его пиар-директор Екатерина Успенская тогда сообщила, что Киркоров временно прекращает всю деятельность и берет отпуск «по состоянию здоровья». Артист исчез из публичного пространства на несколько недель, а его состояние описывали как «критическое».
«Все хорошо. Рука все равно болит, конечно, но, в целом, все отлично. Мы будем жить, мы не умрем», – сказал Киркоров росмедиа. Он добавил, что «раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина».
После госпитализации Киркоров лишь раз появился на публике – 7 июня на пропагандистской премии МУЗ-ТВ, где еле двигался и держался за спутницу. А недавно певец вернулся на сцену с выступлением в Ташкенте, однако впечатление он произвел не триумфальное, а гнетущее. В сети появились видео, где артист исполняет хит «Дива», стоя почти неподвижно. Россияне писали, что Киркоров едва стоит на ногах, выглядит изможденным, двигается с заметным усилием.