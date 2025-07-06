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Bloomberg: Германия разрабатывает планы нового «железного кулака» за 25 млрд евро

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  • 6.07.2025, 14:38
Bloomberg: Германия разрабатывает планы нового «железного кулака» за 25 млрд евро

Новые бригады НАТО создаются для сдерживания России.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, что Германия планирует закупку до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 боевых танков (перевод — «Телеграф»).

Из них хотят создать новые бригады НАТО «для сдерживания России», сообщило агентство. По его данным, НАТО обратилось к Германии с предложением организовать до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия.

В случае одобрения правительством Германии, эти силы будут оснащены современными боевыми машинами и танками, сообщили на условиях анонимности источники, знакомые с ситуацией.

В планах правительства Германии закупка танков Leopard 2 и до 2500 боевых бронированных машин GTK Boxer. Танки производятся компаниями KDNS и Rheinmetall, а боевые машины — ARTEC, совместным предприятием KDNS и Rheinmetall.

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