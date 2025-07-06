«Сказали: «Прыгай!» – он и прыгнул» 6.07.2025, 14:47

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Новые подробности гибели 5-летнего мальчика в Островце.

В конце июня в Островце пятилетний Захар упал в колодец и погиб. После этого на коммунальщиков завели уголовное дело. В местном ЖКХ считают, что ни в чем не виноваты: люки установлены по правилам, а родителей ребенка не было рядом.

После инцидента было возбуждено уголовное дело в отношении коммунальщиков.

«Установлено, что очистные ливневые сооружения не были огорожены. Люки укрыты пластиковыми крышками, на которых отсутствуют запорные устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Служебная халатность», повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 428 УК)», – рассказала гостелеканалу ОНТ официальный представитель управления СК по Гродненской области Инна Позняк.

А вот по словам начальника отдела Островецкого ЖКХ Владимира Игнатьева, сама конструкция таких крышек не предусматривает защитных механизмов или ограждений.

«По проекту эти люки идут без ограждений. Очистные сооружения были сданы в 2010 году, стояли никому не нужные, никто туда не лазил. По большей части это ненадлежащий контроль родителей», – считает коммунальник.

История уже обросла догадками и таинственными версиями. Так, местные подростки рассказали, что мальчик играл возле очистных сооружений с двумя мальчиками 7 и 9 лет.

«Мне рассказала моя сестра, что они здесь играли и один мальчик сказал другому: «Прыгай!». Ну он и прыгнул. Только через час его достали», – собрал слухи телеканал ОНТ.

Дедушка Захара, который на днях похоронил внука, в народную версию не верит: говорит, мальчик всего на свете боялся, даже садиться на велосипед.

Напомним, в Островце пятилетний мальчик утонул в колодце очистных сооружений 28 июня. Согласно следствию, люк не был огражден, а на крышке не было затвора, что позволило ребенку открыть люк. 30 июня завели уголовное дело за служебную халатность.

СК рассказывал, что трагедия произошла, когда погибший мальчик вместе с друзьями играли на территории зеленой зоны, где расположены колодцы.

«Беспрепятственный доступ к конструкции позволил 5-летнему ребенку открыть крышку люка колодца. Малолетний не удержался и упал в него. Товарищи мальчика, на чьих глазах случилась трагедия, побежали к матери друга, которая сообщила спасателям о происшествии», – писал Следственный комитет.

Затем приехали спасатели и достали мальчика из колодца, но врачам не удалось его спасти.

После проверок Следственный комитет пришел к выводу, что были нарушены требования безопасности. «Очистные ливневые сооружения не были огорожены, люки накрыты пластиковыми крышками, на которых отсутствуют засовные устройства», – отметил тогда СК.

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