FT: Брюссель создаст запасы важных минералов
- 6.07.2025, 14:56
Стратегия направлена на повышение устойчивости ЕС к конфликтам и изменению климата.
Брюссель намерен создать запасы важнейших минералов и комплектов для ремонта кабелей. Евросоюз обеспокоен уязвимостью блока перед угрозами.
«ЕС сталкивается со все более сложной и ухудшающейся ситуацией, характеризующейся ростом геополитической напряженности, включая конфликты, усиливающееся воздействие изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, а также гибридные и киберугрозы», - говорится в проекте документа Европейской комиссии, с которым ознакомилась Financial Times.
Страны-члены должны координировать запасы продовольствия, медикаментов и даже ядерного топлива, заявили в исполнительном органе ЕС. Это также ускорит работу по созданию на уровне блока запасов модулей для ремонта кабелей, «чтобы обеспечить быстрое восстановление после сбоев в энергоснабжении или оптических кабелях», а также редкоземельных элементов и постоянных магнитов, которые имеют решающее значение для энергетических и оборонных систем.
Стоит отметить, что в рамках мер по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными бедствиями, блок уже располагает парком самолетов и вертолетов для тушения пожаров, самолетом для медицинской эвакуации, а также такими объектами, как полевые госпитали и критически важные медицинские материалы, в 22 странах ЕС.
Однако комиссия заявила, что создаст «сеть запасов» для улучшения координации между странами блока. В документе говорится, что «существует ограниченное общее понимание того, какие товары первой необходимости требуются для обеспечения готовности к кризисным ситуациям в условиях быстро меняющейся обстановки в области рисков».
Также будут составлять регулярно обновляемые списки товаров первой необходимости, адаптированные к каждому региону и типу кризиса.