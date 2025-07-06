6 июля состоялась коронация Миндовга в Новогрудке

6 июля состоялась коронация Миндовга в Новогрудке2
- 6.07.2025, 15:06
Это был ключевой момент в зарождении белорусского государства.
Сегодня — годовщина коронации первого и единственного короля ВКЛ Миндовга, которая состоялась 6 июля 1253 года.
13 век был временем зарождения белорусского государства. Этот процесс происходил в окружении могущественных соседей — Польши, крестоносцев и татар. Чтобы усилить государство, князь Миндовг в 1251 г. принял католичество и добился, чтобы ВКЛ взял под покровительство папа римский. Папа Иннокентий IV уполномочил Кульмского епископа Генриха короновать Миндовга. Это произошло 6 июля 1253 года, после чего королевство стало частью политической системы католической Европы.
В качестве наиболее вероятного места проведения церемонии коронации историки называют белорусский Новогрудок.