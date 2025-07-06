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Владельца одной из крупнейших золотодобывающий компаний России задержали при попытке сбежать из страны

  • 6.07.2025, 15:15
Владельца одной из крупнейших золотодобывающий компаний России задержали при попытке сбежать из страны

Миллиардер пытался покинуть РФ на личном джете Bombardier.

Сотрудники российской ФСБ не дали бенефициару компании «Южуралзолото» (ЮГК), зампреду Челябинского заксобрания Константину Струкову улететь из Челябинска в Турцию 5 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, миллиардер пытался покинуть Россию на личном джете Bombardier стоимостью свыше $50 млн, несмотря на судебный запрет. Газета опубликовала кадры оперативной съемки, на которых Струков сидит в салоне самолета, а рядом с ним стоят несколько силовиков. Сообщается, что Росавиация в последний момент запретила взлет находящемуся под арестом судну, затем на борт поднялись судебные приставы и изъяли у бизнесмена загранпаспорт, уже аннулированный миграционной службой МВД.

2 июля Струкову вместе с членами семьи запретили выезжать за границу в рамках иска Генпрокуратуры, которая потребовала изъять его активы — акции и доли в 11 компаниях, в том числе в ЮГК — как коррупционные. По данным ведомства, используя свой статус и обладая «безграничным влиянием на власти региона», он завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив их на своих родственников и подконтрольных лиц. Ранее миллиардер заявил, что не намерен скрываться от правоохранительных органов. «Мне и некуда», — уверял он.

В ЮГК отрицают, что бизнесмен пытался покинуть Россию. Представитель компании утверждает, что в течение субботы Струков находился на рабочем месте в московском офисе. Аналогичную информацию привела внучка миллиардера Ульяна в комментарии «Осторожно, новости». Появление в СМИ видео самолета и фото салона с сидящим в нем Струковым она объяснить не смогла, отметив лишь, что и раньше было «довольно много вбросов в сторону семьи».

По информации правоохранителей, бизнесмен помог своим родственникам приобрести гражданство нескольких европейских стран. В частности, у его дочери Александры есть паспорт Швейцарии, и в России она не живет, несмотря на то, что числится владельцем доли в ЮГК и ряда юридических лиц на Урале. В собственности самого Струкова находится отельный бизнес в Черногории, а у его жены имеется коммерческая компания в Сербии. По данным силовиков и налоговых органов, деньги, которые миллиардер зарабатывает в России, затем направляются в «недружественные» страны.

«Южуралзолото» занимает 3-е место по объемам добычи золота в России. Активы компании включают месторождения в Челябинской области, Хакассии и Красноярском крае. В 2024 году она произвела 10,6 тонны золота, выручив 25 млрд рублей. При этом чистый убыток составил 7,2 млрд рублей. Сам Струков находится на 78-й строчке в списке Forbes с состоянием $1,9 млрд.

2 июля в офисах ЮГК и аффилированных с ней организаций прошли обыски в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Пока Струков в нем не фигурирует.

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