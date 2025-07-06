Владельца одной из крупнейших золотодобывающий компаний России задержали при попытке сбежать из страны 6.07.2025, 15:15

Миллиардер пытался покинуть РФ на личном джете Bombardier.

Сотрудники российской ФСБ не дали бенефициару компании «Южуралзолото» (ЮГК), зампреду Челябинского заксобрания Константину Струкову улететь из Челябинска в Турцию 5 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, миллиардер пытался покинуть Россию на личном джете Bombardier стоимостью свыше $50 млн, несмотря на судебный запрет. Газета опубликовала кадры оперативной съемки, на которых Струков сидит в салоне самолета, а рядом с ним стоят несколько силовиков. Сообщается, что Росавиация в последний момент запретила взлет находящемуся под арестом судну, затем на борт поднялись судебные приставы и изъяли у бизнесмена загранпаспорт, уже аннулированный миграционной службой МВД.

2 июля Струкову вместе с членами семьи запретили выезжать за границу в рамках иска Генпрокуратуры, которая потребовала изъять его активы — акции и доли в 11 компаниях, в том числе в ЮГК — как коррупционные. По данным ведомства, используя свой статус и обладая «безграничным влиянием на власти региона», он завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив их на своих родственников и подконтрольных лиц. Ранее миллиардер заявил, что не намерен скрываться от правоохранительных органов. «Мне и некуда», — уверял он.

В ЮГК отрицают, что бизнесмен пытался покинуть Россию. Представитель компании утверждает, что в течение субботы Струков находился на рабочем месте в московском офисе. Аналогичную информацию привела внучка миллиардера Ульяна в комментарии «Осторожно, новости». Появление в СМИ видео самолета и фото салона с сидящим в нем Струковым она объяснить не смогла, отметив лишь, что и раньше было «довольно много вбросов в сторону семьи».

По информации правоохранителей, бизнесмен помог своим родственникам приобрести гражданство нескольких европейских стран. В частности, у его дочери Александры есть паспорт Швейцарии, и в России она не живет, несмотря на то, что числится владельцем доли в ЮГК и ряда юридических лиц на Урале. В собственности самого Струкова находится отельный бизнес в Черногории, а у его жены имеется коммерческая компания в Сербии. По данным силовиков и налоговых органов, деньги, которые миллиардер зарабатывает в России, затем направляются в «недружественные» страны.

«Южуралзолото» занимает 3-е место по объемам добычи золота в России. Активы компании включают месторождения в Челябинской области, Хакассии и Красноярском крае. В 2024 году она произвела 10,6 тонны золота, выручив 25 млрд рублей. При этом чистый убыток составил 7,2 млрд рублей. Сам Струков находится на 78-й строчке в списке Forbes с состоянием $1,9 млрд.

2 июля в офисах ЮГК и аффилированных с ней организаций прошли обыски в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Пока Струков в нем не фигурирует.

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