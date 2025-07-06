«Какие дети сейчас пошли!» 6.07.2025, 15:22

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Белорусы призвали запретить это до 18 лет.

Жительница Волковыска опубликовала эмоциональное видео в TikTok с призывом к родителям детей. Ролик завирусился, набрав за несколько дней более 700 тыс. просмотров. Вероятно, тема зацепила многих, так как белорусы оставили более 4 тыс. комментариев с различными мнениями, пишет «Телеграф».

Так, женщина на видео поделилась ситуацией, которая произошла с ней на дороге Волковыска. По ее словам, ребенок «вылетел» на электросамокате перед ее автомобилем, когда она парковалась во дворе своего дома задним ходом.

«Уважаемые родители, те, которые покупают детям электросамокаты. Или вы объясняете им, как нужно ездить, или потом не жалуйтесь, что вашего ребенка сбили машиной», — эмоционально высказалась она.

Волковычанка продолжила, что, заметив ребенка, «нажала по тормозам», а потом призвала его остановится, но тот «начал убегать и бегать по дворам на этом электросамокате».

«А если бы я вовремя не среагировала, что было бы? Сбитый ребенок? Я в тюрьму, мои дети непонятно куда. А вы меня кляли бы всю жизнь вашу. Если покупаете своим детям такие вещи, значит, объясняйте вашим детям, где нужно ездить на этих вещах. Тем более, с какой скоростью на них нужно кататься», — призвала женщина в своем ролике.

Она также выразила мнение, что если бы вызвала ГАИ, именно родители получили бы штраф за ребенка, так как «на каждом доме есть видеокамера».

В комментариях под видео многие белорусы поддержали жительницу Волковыска и также выразили свое возмущение детьми, которые катаются на электросамокатами. Кто-то предложил вводить жесткие меры (например, запретить детям до 18 лет ездить на электросамокатах или ввести права на них). Хотя согласились с этим не все.

«Полностью поддерживаю!!! Вообще считаю, что нужно сделать закон строго с 18 лет!!!», — предложила пользовательница. Её поддержали лайком более 6 тыс. человек.

Автор ролика ответила, что «по закону и можно только с 14, только вот родители покупают детям, которым хорошо если 11-12 есть».

«Вызывайте ГАИ!!! Почему вы должны нервы свои тратить, пусть отвечают по полной!!!», — посоветовал другой комментатор.

«Всё правильно. Вообще надо запретить эти самокаты. Не было их, было спокойнее», — выразил мнение третий.

«Полное зло эти самокаты! Пару дней назад разбилась на нем. И зубы на асфальте оставила», — поделилась четвертая.

«Да, это настоящая правда, какие дети сейчас пошли», — посетовал еще кто-то.

Однако были и те, кто считает, что водителям, раз уж они сели за руль, всегда нужно быть внимательными (хотя таких комментариев было меньше).

«Села за руль, смотри по сторонам, не нравится — ходи пешком», — безапелляционно заявил кто-то.

«Не умеете ездить на машине, не садитесь больше за руль», — вторил еще один.

«Когда я за рулем, я отвечаю не только за свою жизнь, но и за вашу безопасность и ваших детей», — оставил свое мнение водитель.

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