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Нелегалы все чаще штурмуют белорусско-латвийскую границу

  • 6.07.2025, 15:37
  • 1,006
Нелегалы все чаще штурмуют белорусско-латвийскую границу
Фото: Reuters

За полгода поток мигрантов вырос в два раза.

За полгода в 2,5 раза выросло число мигрантов, которые пытаются попасть из Беларуси в Латвию в обход регулярных процедур, сообщила Государственная пограничная служба страны.

«В первой половине этого года было задержано 352 нелегальных мигранта, которые проникли в Латвию из Беларуси. За первую половину прошлого года было задержано 140 таких иммигрантов», — говорят в ведомстве.

Чаще всего белорусско-литовскую границу таким способом пытались пересекать граждане Сомали и Афганистана.

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