Гарвардские ученые вырастили водоросли в марсианских условиях
- 6.07.2025, 16:02
Чем уникален данный эксперимент.
Исследователи Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS) сделали важный шаг к возможности обустройства жизни на Марсе, пишет New Voice.
Они успешно вырастили зеленые водоросли в условиях, имитирующих атмосферу Красной планеты.
В эксперименте команда создала специальную камеру из биопластика на основе полимолочной кислоты, которая имитировала давление атмосферы Марса — всего 600 паскалей, что в 100 раз ниже, чем на Земле. Камера пропускала достаточно света для фотосинтеза, но блокировала вредное ультрафиолетовое излучение. Это позволило водорослям Dunaliella tertiolecta выжить в среде, насыщенной углекислым газом.
Особенность эксперимента — возможность создания замкнутой системы, где водоросли не только производят кислород, но и служат сырьем для изготовления нового биопластика, из которого можно строить жилища. Это открывает перспективы создания экологически самодостаточных сред обитания в космосе.
Ранее профессор Робин Вордсворт и его команда предложили использовать аэрогели из кремния для создания парникового эффекта на Марсе. Теперь эти два решения — биопластиковые укрытия и аэрогели — могут работать вместе, чтобы стабилизировать температуру, давление и обеспечить жизнеспособную среду для растений.
Исследователи планируют следующие испытания в вакуумных условиях, актуальных для Луны и глубокого космоса.