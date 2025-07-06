Гарвардские ученые вырастили водоросли в марсианских условиях 6.07.2025, 16:02

Чем уникален данный эксперимент.

Исследователи Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS) сделали важный шаг к возможности обустройства жизни на Марсе, пишет New Voice.

Они успешно вырастили зеленые водоросли в условиях, имитирующих атмосферу Красной планеты.

В эксперименте команда создала специальную камеру из биопластика на основе полимолочной кислоты, которая имитировала давление атмосферы Марса — всего 600 паскалей, что в 100 раз ниже, чем на Земле. Камера пропускала достаточно света для фотосинтеза, но блокировала вредное ультрафиолетовое излучение. Это позволило водорослям Dunaliella tertiolecta выжить в среде, насыщенной углекислым газом.

Особенность эксперимента — возможность создания замкнутой системы, где водоросли не только производят кислород, но и служат сырьем для изготовления нового биопластика, из которого можно строить жилища. Это открывает перспективы создания экологически самодостаточных сред обитания в космосе.

Ранее профессор Робин Вордсворт и его команда предложили использовать аэрогели из кремния для создания парникового эффекта на Марсе. Теперь эти два решения — биопластиковые укрытия и аэрогели — могут работать вместе, чтобы стабилизировать температуру, давление и обеспечить жизнеспособную среду для растений.

Исследователи планируют следующие испытания в вакуумных условиях, актуальных для Луны и глубокого космоса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com