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Гарвардские ученые вырастили водоросли в марсианских условиях

  • 6.07.2025, 16:02
Гарвардские ученые вырастили водоросли в марсианских условиях

Чем уникален данный эксперимент.

Исследователи Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS) сделали важный шаг к возможности обустройства жизни на Марсе, пишет New Voice.

Они успешно вырастили зеленые водоросли в условиях, имитирующих атмосферу Красной планеты.

В эксперименте команда создала специальную камеру из биопластика на основе полимолочной кислоты, которая имитировала давление атмосферы Марса — всего 600 паскалей, что в 100 раз ниже, чем на Земле. Камера пропускала достаточно света для фотосинтеза, но блокировала вредное ультрафиолетовое излучение. Это позволило водорослям Dunaliella tertiolecta выжить в среде, насыщенной углекислым газом.

Особенность эксперимента — возможность создания замкнутой системы, где водоросли не только производят кислород, но и служат сырьем для изготовления нового биопластика, из которого можно строить жилища. Это открывает перспективы создания экологически самодостаточных сред обитания в космосе.

Ранее профессор Робин Вордсворт и его команда предложили использовать аэрогели из кремния для создания парникового эффекта на Марсе. Теперь эти два решения — биопластиковые укрытия и аэрогели — могут работать вместе, чтобы стабилизировать температуру, давление и обеспечить жизнеспособную среду для растений.

Исследователи планируют следующие испытания в вакуумных условиях, актуальных для Луны и глубокого космоса.

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