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За рекламу БАДов-пустышек задержали около 100 человек

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  • 6.07.2025, 16:19
  • 1,916
За рекламу БАДов-пустышек задержали около 100 человек

Жертвами мошенников стали десятки тысяч белорусов.

За рекламу БАДов-пустышек в Беларуси задержали около ста человек. Группой руководил гражданин России, ранее судимый за нарушение антинаркотического законодательства на территории РФ.

Задержанные продавали «препараты с Алтая», которые оформлялись как пищевая продукция или биологически активные добавки. Чтобы товар хорошо расходился, его активно рекламировали в газетах, проводили презентации, создавали сайты-однодневки. Иногда в «препаратах», которые продавали белорусам, даже не было обещанного «концентрата пантов алтайского марала», который якобы используется в традиционной медицине Алтая — его заменяли крахмалом.

Колл-центры, через которые велись продажи, одновременно проверили в Минске, Барановичах, Борисове и Бобруйске. В «шпаргалках» операторов колл-центров были подсказки, что говорить, если потенциальный клиент говорит, что «подумает» или признаётся, что у него нет денег.

Жертвами мошенников стали десятки тысяч белорусов.

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