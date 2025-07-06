В Беларуси подорожали тарифы ЖКХ

В Беларуси подорожали тарифы ЖКХ3
- 6.07.2025, 16:39
Уже в этом месяце придут потяжелевшие жировки.
В июле белорусы получат потяжелевшие жировки. Причина — повышение в июне тарифов на отдельных жилищно-коммунальные услуги.
В июне подняли тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Это затронуло в том числе отопление, горячую воду и электричество под подогрев жилья. То есть в июле белорусы получат платежки за некоторые ЖКУ по повышенным тарифам.
К примеру, субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — с 1 июня повысили на 10,2% (до 27,2323 рубля за 1 Гкал). Так, для двухкомнатной квартиры в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, за потребленный объем отопления в 1,0163 Гкал по новым тарифам нужно заплатить 27,68 рубля. Это на 2,56 рубля больше, чем было бы за май.
Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для «тунеядских» тарифы подняли с 1 января. Они примерно в 4,8 раза выше, чем льготные.
С 1 июня также подняли некоторые тарифы на электричество. Это касается тех, которые предназначены для отопления жилья. К примеру, тариф «три копейки» под обогрев домов, который требует установки специального дополнительного счетчика, с этого месяца увеличился на 1,1% — до 0,0454 за 1 кВт•ч. То есть за июнь за 1000 кВт•ч надо заплатить 45,4 рубля, а в мае за этот же объем было бы 44,9 рубля.