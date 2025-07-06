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77-летняя американка продала все и переехала жить на круизный лайнер

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  • 6.07.2025, 16:54
77-летняя американка продала все и переехала жить на круизный лайнер

Бывшая преподавательница рассчитывает провести в круизе 15 лет.

77-летняя Шэрон Лейн из Калифорнии реализовала мечту всей жизни — она купила каюту на борту лайнера Villa Vie Odyssey, пишет CNN.

Это не туристическая путевка, а полноценная покупка жилья на судне: внутренние каюты стоят от $129 000. Кроме того, Шэрон будет ежемесячно платить $3000 — эта сумма покрывает питание, напитки, уборку, стирку, интернет и развлекательные мероприятия на борту.

Бывшая преподавательница рассчитывает провести в круизе 15 лет.

На лайнере работают рестораны, есть медицинская служба, развлекательная программа, уборка и прачечная. Корабль может вместить до 500 жителей. Большинство — американцы, канадцы и австралийцы, многие путешествуют в одиночку.

Круизный лайнер Villa Vie Odyssey начал свое путешествие в октябре 2024 года. Его конструкция рассчитана не только на пересечение океанов, но и на передвижение по рекам и другим внутренним водным маршрутам. Согласно маршруту, за 3,5 года судно посетит 425 локаций в 147 странах мира.

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