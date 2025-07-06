Братва стреляет друг в друга Кирилл Мартынов

6.07.2025, 17:09

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Съезд КПРФ переизбрал Зюганова, осудил доклад Хрущёва о культе личности Сталина на XX съезде как неисторический и ошибочный, а также призвал признать телеканал «Спас» Константина Малофеева иноагентом за конспирологический фильм «Мумия» об оккультно-масонских корнях большевизма. Всюду жизнь, и так складывается контур новейшей российской политики. В ней призом объявлен статус главных патриотом, близость к вождю, возможность сидеть на бюджете и получать мелкие должности в оккупационных администрациях. Сражение за приз пройдёт между сталинистами и православными имперцами, доказывающими Путину, что именно их интерпретация прошлого лучше всего поспособствует его вечной власти. Орудием политической конкуренции становится донос — как в формах призывов признать Ленина (или Малофеева) иноагентом, так и в формах аппаратной борьбы. Бульдоги, у которых на левой груди профиль Сталина, а на правой Гундяев в анфас, уже заползают под ковры. Надо сказать, что до последнего времени братве удавалось не стрелять друг в друга, и губернатор Вологодской области Филимонов элегантно совмещал в себе образ посттехнократической элиты РФ эпохи «СВО»: он одновременно неоязычник, православный традиционалист и борец за светлое имя Сталина, установивший в регионе рекордное число бюстов вождя (вообще мы говорим Сталин, а подразумеваем Путин, и поскольку пока актуальный вождь скромничает, проспекты его имени открыты только в Грозном, происходит замещение символики). Но по мере сокращения ресурсной базы и победы над либералами, празднование которой изрядно растянулось, нужны новые непримиримые формы политической борьбы: фронт пройдёт по линии Захар Прилепин/Борис Корчевников, умиляющихся соответственно святой портянке и Матронушке. Каждому придётся выбрать свою сторону. В высших учебных заведениях часть ППС, например, качнётся в сторону Святой Руси, в то время как другая возлюбит живительный ГУЛАГ. Делайте ваши ставки.

Кирилл Мартынов, Telegram

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