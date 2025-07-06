Банки поднимают ставки по кредитам 6.07.2025, 17:13

По некоторым займам они приближаются к отметке в 20%.

Белорусские банки продолжают повышать процентные ставки по кредитным продуктам. По некоторым займам они приближаются к отметке в 20%. Одна из причин — решение Нацбанка.

У «Банк Дабрабыт» ставка по кредиту «Овердрафт» выросла на 0,92 процентного пункта до 19,1% годовых для варианта со сроком кредитования 1 год, пишет Myfin.by. По займу «На покупки» ставка в диапазоне от 1,08% до 19,99% годовых была заменена на ставку в размере 19,1% годовых. Также был добавлен грейс-период продолжительностью до 24 месяцев, в течение которого ставка составляет 0,000001% годовых.

У «Альфа Банк» ставки по кредитам банка повысились следующим образом:

«Приличные на личное» — на 1 процентный пункт до 19,1% годовых;

«Альфа Овердрафт» — на 0,4 п.п. до 17,9% годовых.

По кредитной карте «100 дней» максимальная ставка увеличилась на 0,6 процентного пункта до 18,1% годовых.

Ставки по кредитке «Красная карта 2.0» выросли на 1 процентный пункт: ставки рассрочки — до 4%, 9%, 11%, 13%, 15%, 17% и 18% годовых в зависимости от срока (от 1 до 12 мес.).

У «Банк РРБ» по кредитам «Drive», «SuperDrive», «Кэшберри 9.99», «Зарплатный овердрафт», «Кэшберри МАХ» и «Кэшберри МАХ лайт» ставки, действующие по окончении грейс-периода, выросли на 0,92 процентного пункта до 19,1% годовых.

Также на 0,92 процентного пункта увеличились ставки по кредитам «Легкий», «Кэшберри Лайт», «Кэшберри» — теперь они составляют 19,1% годовых.

У «Банк Решение» по кредитной карте «R-Кредитка» ставка повысилась на 0,92 процентного пункта до 19,1% годовых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com