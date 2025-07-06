На танкере в российском порту Усть-Луга произошел взрыв 4 6.07.2025, 17:28

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Зафиксирована утечка аммиака.

Министерство транспорта России отчиталось о «незначительной утечке жидкого аммиака во время инцидента при погрузке» на танкере-аммиаковозе Eco Wizard. В ситуационно-информационном центре Минтранса уже состоялось оперативное совещание под руководством министра Романа Старовойта.

«Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия. Силы и средства Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планируется водолазный осмотр судна. Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту, пострадавших нет. Дальнейшая погрузка груза была оперативно остановлена», — говорится в официальном сообщении.

Телеграм-канал «MNS | Москва • Новости • События» со ссылкой на свои источники пишет, что на борту судна произошел взрыв во время работ по закачке аммиака на терминале АО «МХК Еврохим». Из-за этого в корпусе аммиаковоза возникли пробоины, через которые начала заливаться вода, сейчас судно продолжает тонуть, его экипаж эвакуирован на берег. По данным Marine Traffic, Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых островов и прибыл в Усть-Лугу из Бельгии.

С начала года это уже шестой танкер, заходивший в российские порты и пострадавший в результате взрыва. Предыдущим стал танкер Vilamoura, взрыв произошел у берегов Ливии. Он перевозил около миллиона баррелей нефти.

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