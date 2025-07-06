«Давление на Путина возрастет» 1 6.07.2025, 17:40

1,844

Бен Ходжес

Генерал США Бен Ходжес рассказал, как олигархи могу повлиять на главу Кремля.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес считает, что возвращение Украины к границам 1991 года должно стать стратегической целью Запада.

Об этом американский офицер рассказал в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org.

— Только за последнюю неделю российская армия отправила около 114 баллистических ракет, 1270 беспилотников и 100 000 тяжелых планирующих бомб в сторону Украины. Что Запад может и должен сделать в отношении этих атак, которые затрагивают в основном гражданское население?

— Три вещи. Номер один — мы должны ясно дать понять, что наша стратегическая цель — победа Украины над Россией, что это наша политическая установка, и что мы предоставляем Украине все необходимое для победы над Россией, что означает оттеснение России к границам 1991 года — это должно быть нашей политикой.

Номер два — помощь в приостановлении российских воздушных и ракетных атак на украинские города. Мы делаем это для Израиля, мы делаем это в Красном море против хуситов. Почему мы не делаем этого для Украины? Не нужно сбивать российские самолеты (они даже не заходят в воздушное пространство Украины), но есть вещи, которые мы могли бы сделать, предоставив Украине возможность «убить стрелка из лука». Лучше убить стрелка, чем пытаться перехватить все стрелы. Поэтому помогите Украине развить способность идти туда, где находится стрелок.

Третье, что мы должны сделать, это использовать все наши экономические рычаги против России, остановить экспорт нефти, использовать замороженные российские активы, чтобы оплатить все это, и помочь Украине развить способность поражать российскую нефтегазовую инфраструктуру внутри России. Потому что без доходов от экспорта нефти Россия не смогла бы продолжать эту войну.

— Путин, как вы ясно заявили, не заботится о человеческих потерях с российской стороны, но как насчет российского населения, российских элит? Мы говорим о как минимум миллионе российских потерь. Также ясно, что потери с российской стороны намного выше, чем с украинской. Никого с российской стороны не волнуют потери?

— Думаю, их это волнует, поэтому вы не видите слишком много солдат, набранных из Москвы или Санкт-Петербурга. Большинство людей, которые идут в армию, приезжают из других областей. Очевидно, они знают, что это негативно скажется на населении, если в Москве и Санкт-Петербурге будет так много жертв и похорон. Так что их это волнует, но не тогда, когда большинство жертв приходится на регионы за пределами двух густонаселенных центров.

Я не понимаю российское население, почему не было большего сопротивления. Возможно, это не их стиль. Думаю, что у такой сильный аппарат внутренней безопасности, что любой, кто мог бы организовать протесты, уже мертв или находится в тюрьме.

— Их не волнуют человеческие жизни, но, говоря о ресурсах, как долго российская экономика сможет выдерживать такой уровень потерь людских ресурсов и такую интенсивность атак на Украину с воздуха?

— Я не знаю. Председатель Центрального банка России сказал, что они идут к рецессии. Но я не знаю, что это значит: еще год, два месяца или пять лет. Считаю, что у них проблемы, и в какой-то момент это даст о себе знать.

В какой-то момент, когда олигархи начнут чувствовать боль, когда они начнут проигрывать, тогда, я думаю, давление на Путина возрастет. Хотя многие из них все еще зарабатывают деньги, то, что у них было до вторжения России в Украину, было разрушено. У них нет квартир в лондонских Белгравии или Мейфэре, во всех других местах, куда русские вкладывают свои деньги — это было разрушено.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com