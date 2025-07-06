Зеленский: Украина получит от США еще сотни тысяч дронов 2 6.07.2025, 18:32

Также Киев откроет собственное производство оружия на территории Дании.

В этом году Украина получит дополнительно «сотни тысяч» беспилотников в рамках сотрудничества с США. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году. В том числе, дронов-перехватчиков — это очевидный наш приоритет», — рассказал глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал о новых договоренностях по совместному производству оружия с западными партнерами, а именно — с Данией.

«Заключено соглашение — вчера его подписали. Будем работать на территории Дании, и это наш совместный проект — первые существенные возможности нашего украинского производства за рубежом. Будут и еще такие договоренности. Это касается и дронов, и многих других необходимых видов оружия», — сообщил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com