закрыть
6 июля 2025, воскресенье, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мобильные операторы вводят изменения для белорусов

  • 6.07.2025, 18:42
Мобильные операторы вводят изменения для белорусов

Изменения коснутся как физических, так и юридических лиц.

Мобильные операторы анонсировали очередные новшества. К примеру, А1 вводит изменения по некоторым услугам кабельного телевидения, а life:) запустил обновленный интернет-магазин.

Оператор А1 вводит изменения по некоторым услугам кабельного телевидения. «В целях оптимизации предоставления услуг для удобства пользователей с 8 июля года будет прекращено обслуживание абонентов ряда действующих и архивных тарифных планов кабельного телевидения, — уточняет компания. — Изменения коснутся как физических, так и юридических лиц. До указанной даты абоненты смогут перейти на любое предложение из актуальной линейки тарифных планов».

Абоненты, которые не сменят тарифный план самостоятельно до 8 июля, будут переведены на другие. При этом стоимость тарифных планов и их наполнение не изменятся.

Также компания А1 объявила акцию — по 31 июля пользователи мобильного банкинга A1 banking могут получать манибэк до 2% с каждого платежа по виртуальной карте этого оператора. «Оплачивайте товары или услуги с использованием реквизитов вашей виртуальной карты A1 banking и становитесь участником акции. Так, за оплату поездки на „А1 Такси“ и оплату цифровых игр возвращается целых 2%, — уточняет мобильный оператор. — А за оплату товаров или услуг в других категориях вам будет возвращаться 1,5% от суммы. Это отличная возможность сэкономить на повседневных расходах и сделать свои покупки более выгодными».

Компания life:) запустила обновленный интернет-магазин.

Оператор МТС объявил скидки на некоторые товары по случаю своего 23-летия. Среди них — смартфоны, ноутбуки и планшеты TCL. А еще — на девайсы Apple и некоторые другие позиции. Акция действует до 5 августа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков