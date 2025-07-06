Белоруска из Хойникского района выдавала себя за грузинку и обманула доверчивого итальянца 5 6.07.2025, 19:04

2,180

Аферистка взяла у него в долг.

Белоруска из Хойникского района выдавала себя за грузинку и обманула доверчивого итальянца после нескольких ужинов. Об этой истории со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района белорусской столицы пишет агентство «Минск-Новости».

Знакомство белоруски и выходца с Апеннинского полуострова произошло в апреле 2025-го в социальных сетях. Встреча не заставила себя ждать: мужчина несколько раз ужинал с 23-летней девушкой в заведениях Минска. При этом, со слов новой знакомой, знал, что она родилась в Грузии, хотя на самом деле приехала она в белорусскую столицу из куда более близкого Хойникского района Гомельской области.

После первых встреч жительница Минска под разными предлогами одолжила у гражданина Италии 450 рублей под обещание вернуть в скором времени. Процесс затянулся. Злоумышленница ссылалась на сбои в банковской системе, даже подделала квитанции. А после очередных обещаний вот-вот возместить долг перестала выходить на контакт.

Итальянец тем временем понял, что стал жертвой мошенничества, и пришел в милицию. Аферистку быстро нашли, вскрыли все обстоятельства и возбудили против нее уголовное дело. 23-летнюю ранее не судимую и нигде не трудоустроенную женщину обвиняют в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Проще говоря, речь о мошенничестве (часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com